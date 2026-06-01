NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKék hírek
undefined

Komplex földrengési szimulációs gyakorlatot tartottak Hajdúszoboszlón

A témáról Grosch Attila, a Vitézi Rend katasztrófavédelmi század parancsnoka és Angyal Péter, a Vitézi Rend katasztrófavédelmi század parancsnok-helyettese beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 19 perce
  • Frissítve: 14 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

2026. május 23-án komplex földrengési szimulációs gyakorlatot tartott a Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század Hajdú-Bihar Vármegyei Egysége, a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete közreműködésével. A gyakorlat modellezése szerint Hajdúszoboszlón, a Szociális Szolgáltató Központ épületében egy 6-os erősségű földrengés következtében több helyen beomlás történt.

 

Továbbiak a témában