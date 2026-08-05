Tragédia az aszály miatt alacsony vízszintű Dunában

A Dunában merült el az az ember, aki egy nagyobb társasággal ment be a folyóba Dunakeszin tegnap késő délután.

​A szemtanúk elmondása alapján többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések alapján még sodródó emberekről szóltak a hírek, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján kezdtük meg a vonulást a helyszínre. Később csatlakozott a drónos egységünk is, de a helyszínre érkezve vált világossá, hogy sajnos a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült.