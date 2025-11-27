Közel 300 millió forintot biztosít a kormány Piliscsabának közútfejlesztésre

Abban állapodtam meg a miniszterelnökkel, hogy ezt a majdnem 300 millió forintot Piliscsabának biztosítja a kormány, és ezt a négy utcát polgármester asszony, illetőleg a lakók kérésének megfelelően fel tudjuk újítani, vagy meg tudjuk csinálni most először a megfelelő útburkolatot. Tehát a munka el lesz végezve. Az fog történni, hogy az összeg az január első felében áll majd rendelkezésre. Ugye egy bő hónap van az évből, hogyha ott a karácsonyt már figyelembe vesszük, ez alatt a bürokratikus előkészítést el lehet végezni, január első két hetében meglesz a forrás, és akkor, ha az időjárás is engedi, az első alkalmas időpontban a munkához hozzá lehet fogni. Amit még fontosnak gondolok, mert rendszeresen találkozom ezzel, és ezért el szoktam mondani, hogy ilyenkor jön az, hogy jó, jó, majdnem 300 millió forint, de mennyit fogok ebből ellopni. Ezzel kapcsolatban szeretném jegyezni, hogy az összeg gazdája az önkormányzat lesz. Tehát a kérdésre, hogy mennyit fogok ebből ellopni, majd a polgármester asszonyhoz kell fordulni. Úgyhogy az összeg gazdája, mint minden más esetben is, az önkormányzat lesz.