MVM Future Talks 2025: Magyarország beszáll az űrversenybe

Nem a vágyvezérelt álmok, hanem a kőkemény technológia korát éljük, ahol hamarosan emberek ezrei élhessék mindennapjaikat a csillagok között, új civilizációs távlatokat nyitva. Amiről korábban csak sci-fi íróktól hallottunk, az ma már stratégiai valóság, hiszen az űr meghódítása nem úri huncutság, hanem nemzetbiztonsági és gazdasági kérdés. Büszkék lehetünk, mert hazánk nem statiszta ebben a versenyben: a Martonvásáron épülő Űrkutatási Központ révén Magyarország belépett az elitbe, hiszen akár 400 kg-os műholdak gyártására is képesek leszünk, ami óriási fegyvertény. A technológiai áttörés kapujában állunk, így az élet a Föld határain kívül már nem utópia, hanem a közeljövő üzleti harcmezeje, ahol a magyaroknak is osztottak lapot.