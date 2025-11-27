Az SZDSZ-MSZP-kormány gazdasági programja köszön vissza a Tisza-tervben

Az Index által közölt tervről Takács Péter hozzátette, "pontosan olyan, amilyet az SZDSZ-MSZP-kormány az emberek torkán megpróbált legyömöszölni". "Amit eddig tudtunk az egészségügyi programjukról, az a szuperkórháznak keresztelt kiskórházak leépítéséről szóló kórházbezárási program volt. Olyan emberek tűntek fel a környékükön, mint a vizitdíj szellemi atyja, Kincses Gyula, most az is kijött, hogy a magánbiztosítókat beengednék a nyugdíj- és az egészségbiztosítási piacra" - mondta. Az államtitkár szerint ez katasztrófa lenne a mostani rendszerhez képest. 2010 előtt "beerőltették" magán-nyugdíjpénztárakba az embereket, majd pénztárak egy része eltőzsdézte a pénzt, és nagy bajba sodorta az állami nyugdíjrendszert, ezért vissza kellett államosítani a magánbiztosítókat, hogy a nyugdíjrendszer biztonságát megőrizzék - fűzte hozzá. "A tb-kassza egészségügyi része 4000 milliárd forint, ennek kiszervezése jó buli" - jegyezte meg. A cseh biztosítási rendszert hozta fel példának, amelyben hét biztosítóból három csődbe ment, egy csődvédelmet kért, és nagy mértékű járulékemelésre volt szükség. A magánbiztosítók esetében a masszív járulékemelés az egyik lehetőség, többszörösére nőhetnek a mostani biztosítási járulékok - mondta. Takács Péter kifejtette, a vegyes biztosítási rendszer lényege, hogy van egy biztosítási alapkosár, amelyben a minimum, a "Maradj életben!" ellátás van, minden másért fizetni kell. Ha valakinek nincs magánbiztosítása, akkor bekerül a szegények egészségügyébe. Úgy vélekedett, hogy amit a Tisza Párt leírt, az kettészakítaná az egészségügyi ellátást: lenne a szegények és a gazdagok egészségügye. "Mi a klasszikus, bismarcki társadalmi szolidaritásra épülő társadalombiztosítási rendszerben hiszünk, egy masszív állami ellátással. Van magánegészségügy is, amelynek Magyarországon a részesedése az egészségügyi ellátásból 15,5 százalék, ami bőven az uniós átlag alatt van" - jegyezte meg. Elmondta, készül a magánegészségügy kormányzati szabályozása, azt várják el, hogy a magánellátók önszabályozó módon fogadjanak el egy etikai csomagot, és utána ezt a szektort is próbálják kiszámíthatóvá tenni, mert most "inhomogén" a szolgáltatás minősége. Az államtitkár kiemelte, a költségvetési kiadások között az egészségügynek folyamatosan emelkedik a részesedése, most 10,3 százalék. Tavalyról idénre 467 milliárd forinttal emelték az egészségügyi kiadásokat, és jövőre is emelkedni fog az erre fordított összeg - tette hozzá. A kórházi étkezéssel kapcsolatban azt mondta, szigorú előírások vannak arról, milyen tápanyag-összetétel és kalóriamennyiség kell egy betegnek, amit a tisztiorvosi hivatal ellenőriz. Idén emelték az egy ápolási napra jutó élelmezési költséget, a korábbi 1850 forint helyett 4000 forint lett. "A kórházak eddig is többet költöttek rá, csak nem volt rá fedezet, most odatettük a fedezetet is" - fogalmazott, hozzáfűzve, hogy Pécsen mérik a betegelégedettséget, amely az étkezést illetően ugrásszerűen nőtt. Takács Péter azt mondta, az ellenzéki sajtó szerint a Fidesz 770 kórházi osztályt zárt be, ezeknek azonban a 49 százaléka felújítás miatt volt zárva, más esetben az ellátás változása miatt zártak be például szemészeti osztályt, mert a műtéteket egynapos ellátásban végzik. "Nem kell emögé kórházbezárást vízionálni, nem vagyunk baloldali párt" - jelentette ki. Beszélt arról is, hogy két és fél éve elindítottak egy képalkotó műszerek cseréjét tartalmazó programot, két lépcsőben 40 milliárd forintért szereznek be 31 CT- és 12 MR-berendezést. Van várólista-csökkentési program is, amelyre két évre 7,5 milliárd forintot terveznek. Minden kórház, szakrendelő csatlakozhat, egyharmadával több vizsgálatot tudnak végezni, mint eddig. "Az a hazugság a legveszélyesebb, ami hasonlít az igazságra" - közölte az Átlátszó.hu hírére reagálva, amelyben arról írtak, hogy a magyar lakosság többségének 15 percnél többet kell utaznia a kórházi ellátásért. Kiemelte: nem arról van szó, hogy 15 percen belül kórházba kell jutnia a betegnek, hanem arról, hogy 15 percen belül el kell kezdeni az ellátást egy életveszélyes állapotban lévő beteg esetében. "A legnagyobb mentőfejlesztést mi végeztük el, lecseréltük a teljes mentőautó-flottát, beszereztünk 1160, modern orvosi eszközökkel felszerelt mentőautót, szinte mobil sürgősségi osztályokká alakítottuk a mentőautókat. Tudatosan félrevezetik az embereket, a magyar mentőszolgálat kiváló kiérkezési idővel dolgozik, nagyon megnőtt a sikeres mentések aránya" - mondta Takács Péter.