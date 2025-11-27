Vége a trükköknek: a fogyasztóvédelmi hatóság a határokon túl is véd

A fogyasztóvédelmi hatóság szeme mindenhova elér, így a nemzetközi svindliknek is vége szakad. Kevesen tudják, de az Európai Fogyasztói Központok Hálózata egy rendkívül hatékony fegyver a kezünkben, amellyel a határon átnyúló jogviták is sikeresen rendezhetők, ha egy külföldi webshop nem akar fizetni. Nem kell ügyvédekre költeni a gatyánkat: a szervezet ingyenes szakmai segítség révén támogatja az igazunkat, legyen szó hibás termékről vagy fantomcsomagokról. A cél minden esetben a békés úton történő rendezés, elkerülve a hosszas pereskedést, így hatástalanítva az online vásárlás buktatói okozta kockázatokat. Ez a határozott fellépés a garancia a magyar fogyasztók védelme érvényesülésére, mert a magyar vásárló nem lehet másodrendű polgár a közös piacon sem.