Életveszélyes állapot, maradandó károsodás! - az áldozat egy hathetes csecsemő

Riasztás című műsorunk beszámolója szerint a tragédia 2024. december 3-án következett be. A síró kisfiút a konyhában fürdették, majd az apa a fagyasztóláda tetejére tette pelenkázás céljából. A csecsemő feje közben a ládán koppant, amitől elájult.

Z. Attila (apa, elsőrendű vádlott):

Bűnösnek mondták ki testi sértés bűntettében (nem emberölés kísérletében) és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében [02:54].

Büntetése: 8 év börtönfokozatú szabadságvesztés

V. Mónika (anya, másodrendű vádlott):

Bűnösnek mondták ki kiskorú veszélyeztetésének büntettében, mivel a bíró indoklása szerint már az apa korábbi agresszív viselkedése után is cselekednie, és el kellett volna hagynia az otthonát.

Büntetése: 2 év börtön, 3 év próbaidőre felfüggesztve.