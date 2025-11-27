Életveszélyes állapot, maradandó károsodás! - az áldozat egy hathetes csecsemő

Ítéletet hozott a Szegedi Törvényszék egy hathetes gyermek brutális bántalmazásának ügyében. A csecsemő túlélte a támadást, de maradandó agykárosodást szenvedett, és életveszélyes állapotban van.
Riasztás című műsorunk beszámolója szerint a tragédia 2024. december 3-án következett be. A síró kisfiút a konyhában fürdették, majd az apa a fagyasztóláda tetejére tette pelenkázás céljából. A csecsemő feje közben a ládán koppant, amitől elájult.
Bűnösnek mondták ki testi sértés bűntettében (nem emberölés kísérletében) és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében [02:54].
Büntetése: 8 év börtönfokozatú szabadságvesztés
Bűnösnek mondták ki kiskorú veszélyeztetésének büntettében, mivel a bíró indoklása szerint már az apa korábbi agresszív viselkedése után is cselekednie, és el kellett volna hagynia az otthonát.
Büntetése: 2 év börtön, 3 év próbaidőre felfüggesztve.