Háború Ukrajnában – Egyre kijjebb szorítják az ukrán erőket Pokrovszk városából

Az ukrán erők a várost igyekeznek politikai célzattal a lehető legtovább tartani, ami miatt más frontszakaszokról vonnak át csapatokat, ezzel gyengítve a védelmet azokon a területeken. Ezt az oroszok kihasználják az előrenyomuláshoz.

Problémák a védelemben:

A legnagyobb problémát az orosz légitámadások, különösen az UMPK siklóbombák jelentik, amelyeket nagy távolságból, az ukrán légvédelem hatósugarán kívülről indítanak, és tömegesen vetnek be. Ezen felül a védekező erők körében a pszichés kimerültség is jelentős gondot okoz a rotáció és utánpótlás hiánya miatt.