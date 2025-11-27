Áfacsaló rallysok

Akár 20 év börtön is várhat az áfacsaló rallysokra. Az ügyben akár 50 gyanúsított is lehet. Sajtóinformációk szerint egy többszörös magyar bajnok rally versenyző és lánya is érintett lehet az ügyben.

A csalás értéke elérte az 1,2 milliárd forintot.

Pest Vármegyei Főügyészség 11 fő letartóztatását indítványozta bűnszervezetben elkövetett minősített költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt.