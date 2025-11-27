Szijjártó Péter: Mindenki nyert, nyert Magyarország és nyert a boszniai Szerb Köztársaság is

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság előző elnökével, Milorad Dodikkal közös sajtóértekezletén leszögezte, hogy a program óriási siker volt a területen, ahol a magyar kormány tízmilliárd forint értékű támogatást biztosított korábban 1834 kis- és közepes mezőgazdasági vállalkozás számára, amelyek így összesen 14 milliárd forint értékben vásároltak Magyarországon gyártott eszközöket. "54 magyar vállalat 4100 mezőgazdasági eszközt adott el a boszniai Szerb Köztársaságba. Minden egyes forint Magyarországon került elköltésre, és minden egyes magyar forint hasznosult itt, a boszniai Szerb Köztársaságban is" - tájékoztatott. "Mindenki nyert. Nyert Magyarország, nyert a boszniai Szerb Köztársaság is. Ezért az a döntés született, hogy Magyarország folytatja itt a mezőgazdasági beruházásokat támogató programját" - tudatta.

"Újabb négymilliárd forintos támogatási programot indítunk, amelynek keretében a mezőgazdasággal foglalkozó kis- és közepes vállalkozások Magyarországon gyártott eszközöket vásárolhatnak a teljesítményük növelése és modernizálása érdekében" - tette hozzá. Szijjártó Péter ezután arról is beszámolt, hogy a következő tanévtől ötven hallgató tanulhat ösztöndíjjal hazánk egyetemein a boszniai Szerb Köztársaságból, és a pályázatokat januárig még be lehet nyújtani. Aláhúzta: "két újabb fontos lépés Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság közötti együttműködés fejlesztésében". A miniszter végezetül leszögezte, hogy a Nyugat-Balkán stabilitása, békéje és biztonsága Magyarország fontos nemzetbiztonsági érdeke. "A keleti szomszédunkban háború zajlik, így egy esetleges, délről érkező destabilizáció tragikus hatással bírna Magyarország nemzetbiztonságára. Magyarország felelős szomszédságpolitikát folytat. És ennek keretében mindent megteszünk azért, hogy a Nyugat-Balkánon béke és stabilitás legyen" - emelte ki.

Majd rámutatott, hogy ezért a kormány támogatja a térség európai integrációját, gazdasági fejlődését, oktatási és képzési rendszerének fejlesztését. "Az egy rossz vicc, hogy Brüsszelben Ukrajnát felkészültebbnek tartják az európai uniós tagságra, mint a nyugat-balkáni országokat. A Nyugat-Balkán országai felkészültek, gazdasági növekedést, erősödést hoznának az Európai Uniónak. Ukrajna ehhez képest a veszélyt, a háborút és az ukrán maffiát tudja hozni az Európai Unióba" - figyelmeztetett.