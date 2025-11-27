Miközben a nyugati fősodor még mindig a győzelmi jelentéseket kozmetikázza, a frontvonal mögött már egészen más a hangulat. A kiszivárgott amerikai béketerv részletei valóságos sokkot okoztak az ukrán fővárosban, hiszen az azonnali tűzszünet lehetősége fenyegeti a leginkább azokat, akik eddig a konfliktus elnyújtásában voltak érdekeltek. A sokat szenvedett Kárpátalja magyar lakossága számára azonban ez az első valódi reménysugár évek óta, még akkor is, ha a kegyetlen kényszersorozások egyelőre nem álltak le. Dunda György és a valóság A tudósító szerint az ukrajnai reakciók élesen kettéválnak: a kisemberek békét akarnak, a politikai vezetés viszont pánikban van a pénzcsapok elzárása miatt. A mesterségesen fenntartott háborús pszichózis lufija hamarosan kipukkad, és akkor mindenkinek szembe kell néznie a pusztítással, amit ez a véres orosz-ukrán háború hagyott maga után. Aki a sorok között olvas, már látja: a békepárti fordulat elkerülhetetlen, bármennyire is kapálózik ellene a dollármédia.