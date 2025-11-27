Jótékonysági koncertet szervez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat december 3-án

Kenya a második legnagyobb városában körülbelül 20000-en élnek egy nyomortelepen és itt körülbelül 200-an élnek fogyatékossággal. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2023-ban épített egy úgynevezett szanitációs központot ez egy olyan épület, ami wc-ket zuhanyzókat, illetve tiszta vízvásárlását biztosítja a helyi közösségnek.

2025. december 3-án, a fogyatékos emberek világnapján 19 órától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági koncertet rendez Bogo Bogo kincsei – Zene korlátok nélkül címmel a Nemzeti Színházban.