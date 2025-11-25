NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Az ukrán ellenzéki lapok szerint Timur Mindics csak végrehajtó volt, nem ő vezette a háborús maffiát + videó

Az ukrán ellenzéki lapok szerint Timur Mindics csak végrehajtó volt, nem ő vezette a háborús maffiát + videó

Az ukrán sajtó közben arról írt, hogy Zelenszkij kabinetfőnöke, a nagy hatalmú Andrij Jermak koncepciós pert akart indítani a korrupcióellenes ügyészség vezetője ellen. Sőt, Zelenszkij pártjának frakcióvezetőjét is vád alá akarta helyeztetni, mert a képviselő nem hajlandó hallgatni a kormány körüli korrupcióról.

  • 2025. november 25., kedd 12:00
  • Frissítve: 14 órája
Vágólapra másolva!

Egy hete került nyilvánosságra, hogy egy háborús maffiacsoport tartotta kézben az ukrán energetikai ágazatot, amelynek a vezetője, Timur Mindics, Zelenszkij legközelebbi barátja és korábbi üzlettársa volt. Mindicsnél és a többi hét gyanúsítottnál óriási mennyiségű készpénzt foglaltak le. Az ügy miatt vált nyilvánossá Mindics színaranyból készült vécéje és bidéje is, amelyet egy ukrán képviselő fotózott le.

 

Továbbiak a témában