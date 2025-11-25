EU-Afrika csúcs: Magyarország a szülőföldön való boldogulást támogatja + videó

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Luandában zajló 7. EU-Afrika csúcstalálkozón hangsúlyozta, hogy Európa számára elemi érdek Afrika stabilitása és fenntartható fejlődése, amelynek alapfeltétele a fegyveres konfliktusok rendezése. Az államfő kiemelte a magyar álláspontot, miszerint a nemzetközi támogatásokkal azt kell elérni, hogy az emberek a szülőföldjükön boldogulhassanak, ezzel megelőzve az elvándorlást. A biztonsági helyzet javítása mindkét kontinens közös stratégiai célja.