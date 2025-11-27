Börtönsorozat - A szegedi Csillag

Szegedi Fegyház és Börtön idén ünnepelte 140 éves évfordulóját. Az intézetet eredeti, engedélyeztetett tervrajzai alapján nevezték csillag alakúnak, innen ered a köznyelvben elterjedt elnevezése.

Itt raboskodnak többek között olyan hírhedt elítéltek, mint Magda Marinko, Jozef Roháč vagy Dér Csaba. A fogvatartottakat teljes elszigeteltségben, szigorú szabályok szerint őrzik, néha még a zuhanyzás alatt is be vannak zárva. Jár nekik az egy óra szabad levegő, de azt egy kis, falakkal körülvett sétálóudvarban, az eget látva töltik.