2026-ban a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nő

„Demján Sándor a maga korának meghatározó gazdasági szereplője és vezetője volt, elnöksége 20 évében vált a VOSZ erős szervezetté, nevéhez fűződik a Prima Primissima Díj és a Széchenyi Kártya Program elindítása. Mi ezt a Demjáni hagyományt visszük tovább, ez a mi iránytűnk ma is – kezdte ünnepi beszédét Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elnöke.

Eppel János emlékeztetett, hogy a vállalkozók meghatározó szerepet játszanak a társadalmunk életében, munkahelyeket teremtenek, jövedelmet biztosítanak a családoknak, adót fizetnek, mindezzel a közjó biztosítják. Átlag feletti módon járulnak hozzá a társadalom, az ország fejlődéséhez, teszik ezt átlag feletti áldozat- és kockázatvállalással, bátorsággal, hittel és optimizmussal. Mindezek mögött természetesen egyéni érdekek is meghúzódnak, de a kettő összefér egymással.