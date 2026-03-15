Donald Trump bejelentette az iráni hadigazdaság teljes megsemmisítését

Lángba borult a Közel-Kelet, miután Irán és Libanon rakétaesővel árasztotta el Izraelt, Tel Aviv felett pedig működésbe léptek az elfogórendszerek. A válaszcsapás azonban minden eddiginél brutálisabb: az Egyesült Államok lényegében megsemmisítette az iráni rezsim gazdasági hátországát. Donald Trump kijelentette, hogy Washington addig nem áll meg, amíg Irán fenyegetést jelent a térségre.
A közel-keleti háború drámai szakaszához érkezett. Donald Trump bejelentette: az Irán olajcsakrájának pusztulása immár visszafordíthatatlan tény. Miközben Tel Aviv felett folyamatosan dörögnek az elfogórakéták, az amerikai katonai offenzíva Iszfahán stratégiai gyárait vette célba. Irán katonailag és gazdaságilag is térdre kényszerült. A Hormuzi-szoros biztonsága érdekében az elnök globális összefogást sürget, véget vetve a teheráni rezsim évtizedes zsarolásainak.