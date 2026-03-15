Robert Fico kiállt Orbán Viktor mellett az ukrán fenyegetésekkel szemben

Robert Fico szlovák kormányfő minden eddiginél élesebb kritikát fogalmazott meg Kijevvel szemben. Szerinte Volodimir Zelenszkij minden vörös vonalat átlépett, amikor halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Fico szerint Brüsszelnek végre színt kell vallania, hogy kit tekint prioritásnak: a szövetséges Magyarországot vagy a háborúzó Ukrajnát, amely már uniós tagokat fenyeget.

Robert Fico asztalra csapott, mert az ukrán elnök szerinte minden civilizált normát felrúgott. A szlovák kormányfő rámutatott: a halálos fenyegetés és a Brüsszel elhallgatása tarthatatlan állapot egy uniós tagállam kárára. Miközben az európai érdemrend átadása zajlik, a magyar szuverenitás védelme háttérbe szorul. Ez a kettős mérce vérlázító. Brüsszelnek végre választania kell a rend és a kijevi káosz között. A szlovák vezető szerint a szomszédsági viszony nem zsarolásra épül.

 

Továbbiak a témában