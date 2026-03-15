Robert Fico kiállt Orbán Viktor mellett az ukrán fenyegetésekkel szemben

Robert Fico asztalra csapott, mert az ukrán elnök szerinte minden civilizált normát felrúgott. A szlovák kormányfő rámutatott: a halálos fenyegetés és a Brüsszel elhallgatása tarthatatlan állapot egy uniós tagállam kárára. Miközben az európai érdemrend átadása zajlik, a magyar szuverenitás védelme háttérbe szorul. Ez a kettős mérce vérlázító. Brüsszelnek végre választania kell a rend és a kijevi káosz között. A szlovák vezető szerint a szomszédsági viszony nem zsarolásra épül.