Kiütéssel érhet véget? Lázár János elárulta, miért esélytelen Magyar Péter a ringben

Lázár János szerint az előttünk álló áprilisi választás valójában egy brutális nehézsúlyú bokszmeccs, ahol a gyengék elbuknak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a nemzeti érdek védelme megköveteli a profizmust, ezért nem küldhetünk a ringbe egy politikai pehelysúly kategóriás indulót. Úgy véli, hogy Magyar Péter szerepeltetése életveszélyes hazardírozás lenne az ország jövőjével, hiszen ez egy sorsdöntő küzdelem, ahol csak a tapasztalat és a kitartás számít.