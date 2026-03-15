Kiütéssel érhet véget? Lázár János elárulta, miért esélytelen Magyar Péter a ringben

A miniszter szerint az áprilisi választás nem egy vasárnapi séta, hanem egy kőkemény nehézsúlyú összecsapás, ahol a rutin és az erő dönt. Kiemelte: Magyar Péter fellépése olyan kockázat, amelyet egy felelős nemzet nem vállalhat be, ha meg akarja tartani a szuverenitását a globális szorítóban.
Lázár János szerint az előttünk álló áprilisi választás valójában egy brutális nehézsúlyú bokszmeccs, ahol a gyengék elbuknak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a nemzeti érdek védelme megköveteli a profizmust, ezért nem küldhetünk a ringbe egy politikai pehelysúly kategóriás indulót. Úgy véli, hogy Magyar Péter szerepeltetése életveszélyes hazardírozás lenne az ország jövőjével, hiszen ez egy sorsdöntő küzdelem, ahol csak a tapasztalat és a kitartás számít.