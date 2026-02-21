Nincs olaj, nincs pénz! – Brutális magyar válasz érkezett a kijevi zsarolásra

A kőolajszállítás szándékos akadályozása Kijev részéről végre falba ütközött. Bugnyár Zoltán jelentése szerint amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, addig a 90 milliárd eurós ukrán hitel kifizetéséről is lemondhatnak. A Barátság vezeték ugyanis technikai akadályok nélkül is üresen kong, miközben az ukrán blokád közvetlenül veszélyezteti hazánkat. Világos az üzenet: Magyarország blokkolja a kifizetést, amíg az energiafegyverrel hadonásznak ellenünk. A hadikölcsön sorsa mostantól a golyóscsapok állásától függ, hiszen a magyar szuverenitás nem eladó.