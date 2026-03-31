Videón a miniszterelnöki tankolás: ennyit spórolt Orbán Viktor a kúton

Ami védett árral 20 ezer, az tiszás árral 25 ezer forint. Erről tett fel videót közösségi oldalára a miniszterelnök. Orbán Viktor 33 liter gázolajat tankolt, amelynek ha a teljes árát ki kellett volna fizetni, akkor az 25 864 forint lett volna, a védett árral pedig ötezer forintot spórolt.

  • 52 perce
  • Forrás: HírTV
33 liter gázolaj és több mint ötezer forint megtakarítás – a miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett be egy benzinkútról, hogy szemléltesse az üzemanyagár-stop hatásait. Orbán Viktor szerint a tiszás ár és a védett ár közötti különbség egyetlen tankolásnál is szemmel látható összeget jelent a magyar autósoknak.

 

