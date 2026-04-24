Elfogadta a 20. és már a 21. szankciós csomagot készíti elő az Európai Unió -erről tegnap az európai unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas beszélt. Emellett terítékre került az is, hogy az ukránok a demokrácia arzenálját építik az uniós bővítési biztos szerint. Az adás második felében pedig szó volt arról, hogy Donald Trump kilövési engedélyt adott az iráni aknatelepítő hajókra Hormuzi-szorosban, valamint, hogy Pakisztán vadászgépeket és több ezer katonát telepít Szaúd-Arábiába.

