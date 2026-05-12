Vízhiány és fagykár nehezíti a mezőgazdaságot

Egyre súlyosabb kihívásokkal néz szembe a magyar agrárium. Az idei tavasz rendkívül száraz időjárása miatt több térségben kritikusan lecsökkent a talaj nedvességtartalma, ami már most veszélyezteti az idei termést. A szakértők szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lehet a gazdák számára.

Egy jelentősebb terméskiesés nemcsak a termelőket érinti. A takarmányhiány és az importkényszer az állattenyésztésen keresztül végül a bolti árakban is megjelenhet. Ha a következő hetekben sem érkezik elegendő csapadék, annak nemcsak a földekre lesz hatása, hanem később az élelmiszerárakra is.

Az agrárium szereplői szerint a mostani helyzet azért is különösen nehéz, mert nem egy egyszeri száraz időszakról van szó. Az elmúlt évek aszályos időjárása után a talajok víztartaléka sok helyen már tartósan kimerült. A szakemberek szerint ugyan még érkezhet csapadék a következő időszakban, de egyre kisebb az esély arra, hogy az teljesen ellensúlyozni tudja az elmúlt hónapok hiányát. A következő hetek tehát döntő jelentőségűek lehetnek: ha nem érkezik elegendő csapadék, az nemcsak a gazdák idei eredményeit, hanem hosszabb távon az élelmiszerárakat és a hazai termelés stabilitását is befolyásolhatja.