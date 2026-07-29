Beletört a Tisza bicskája az egészségügyi reformba?

A stúdióban Hal Melinda klinikai szakpszichológus, Deák Dániel és Nagy Attila Tibor politikai elemzők, valamint Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Párt alelnöke elemzték Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter parlamenti felszólalását és Magyar Péter kommunikációs húzásait. A szakértők rámutattak: miközben a választási kampányban átfogó reformokat és teljes áfamentességet ígértek a gyógyszerekre, a gyakorlatban mindössze pár száz forintos megtakarítás és szimbolikus lépések valósultak meg. Ugyancsak komoly kommenthullámot váltott ki a kék kormányzati plakátok visszatérése a digitális terekbe, ami még a kormánypárt saját táborán belül is visszatetszést szült.