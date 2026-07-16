A közel-keleti csapások hullámai után az energiapiac is megremeg

Az USA Központi Parancsnoksága szerint az amerikai hadsereg több iráni helyszínen hajtott végre támadásokat szerda késő estig, köztük Bandar-Abbászban, ahol Irán legnagyobb kereskedelmi kikötője, valamint a haditengerészet és a Forradalmi Gárda több kulcsfontosságú bázisa található a Hormuzi-szoros térségében.

Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette, hogy Irán mindenáron meg szeretne állapodni az Egyesült Államokkal, ugyanakkor Washington dönti el, hogy létrejön-e az egyezség. A Pennsylvaniai Védelmi és Innovációs Csúcstalálkozóra érkezve az amerikai elnök azt mondta, nem híve a határidők kijelölésének, ugyanakkor figyelmeztette Teheránt: jobb, ha megfelelően viselkednek. Az iráni félhivatalos Tasnim hírügynökség beszámolója szerint a teheráni kormány úgy reagált Donald Trump szavaira, hogy Iránnak jelenleg nincsenek tárgyalási tervei.

Irán katonai parancsnokságának szóvivője csütörtökön kijelentette: Teherán nem engedi, hogy az Egyesült Államok beavatkozzon a Hormuzi-szoros ügyeibe, amelyet Irán „vörös vonalnak” tekint. A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy ha Donald Trump amerikai elnök beváltja az iráni infrastruktúra megtámadására vonatkozó fenyegetéseit, akkor Irán az Öböl-menti régió infrastruktúráit is célba veheti. Irán azzal is fenyegetett, hogy a globális energiapiacok ellehetetlenítésére irányuló akcióit a Hormuzi-szoros után a Vörös-tengeri útvonalra is kiterjesztheti. Ez attól függ, hogy a jemeni szövetségesei, a húszik hajlandók-e lezárni a térséget. A Báb el-Mandeb-szoros blokkolása új frontot nyithat az energiaválságban.

Az ENSZ szóvivője mindeközben a Hormuzi-szorosban és környékén a nemzetközi hajózási jogok és a szabad hajózás teljes helyreállítását sürgeti. Ahogy fogalmazott, ezt minden félnek tiszteletben kell tartania a nemzetközi jog előírásainak megfelelően. A Hormuzi-szoroson normál esetben a világ energiaszállítmányainak mintegy ötöde halad át, ezért minden fennakadás azonnal megjelenik az olajárakban. A Reuters beszámolója szerint szerdán mindössze 7 hajó haladt át a szoroson, miközben nem közlekedett sem nagy nyersolajszállító tanker, sem LNG-hajó.