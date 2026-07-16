Új szabály jöhet az Országgyűlésben: korlátozhatják a képviselők mobilhasználatát

Akár korlátozhatják is a képviselők számára a mobiltelefon használatot a parlament üléstermében - erről beszélt Balla György, a Fidesz országgyűlési képviselője. Ez azután merült fel, hogy kedden ismét botrányosan viselkedett Magyar Péter a parlamentben, amit ellenzéki képviselők videóban rögzítettek. Magyar Pétert korábban is zavarta már, ha számára rosszkor készítenek róla felvételt. Két éve, egy férfi telefonját emiatt elvette és a Dunába dobta.

Nevetséges a felmerült terv, mert éppen Magyar Péter az, akin rendszeresen felcsíptethető mikrofon van és komplett rendező csapat kíséri - reagált a Fidesz országgyűlési képviselője. Radics Béla szerint Magyar Péternek valójában az a baja a nem kívánatos felvételekkel, hogy így meglátják a miniszterelnök valódi arcát.

Az embereknek joguk van látni, hogy valójában hogyan viselkedik Magyar Péter a parlamentben, például, amikor mások felszólalása alatt vállalhatatlan magatartást tanúsít - tette hozzá Radics Béla.

