Felfüggesztett börtön a terrorért: édesanyja holttestének megtalálása után tartotta rettegésben az iskolákat a diák

A Miskolci Törvényszék jogerősen két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte azt a fiatalt, aki terrorcselekmény elkövetésével fenyegetett meg 45 oktatási intézményt. Az elkövetéskor 15 éves fiú az internetről másolt, iszlamista terrorra utaló szöveggel küldött e-maileket.

Tettével közel 2700 diákban és több mint 300 pedagógusban keltett félelmet, több száz rendőr munkáját lekötve. A beismerő vallomást tevő vádlott védője a fiú súlyos traumájára hivatkozott: a kamasz mindössze tizenegy nappal az első fenyegetések előtt találta meg édesanyja holttestét.