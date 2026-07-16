Pócs János: Eleget nyilatkozott Litresits András, hogy közszereplő legyen

Bangó Sándor volt az a Szőlő utcai javítóintézetben nevelkedett fiú, aki a Kontrollban, Magyar Péter testvérének Youtube-csatornáján azt állította: tudja, ki az a Zsolti bácsi, és erre politikai kampányt épített a Tisza Párt. Bangó Sándor azóta több műsorban is megígérte, hogy felfedi a politikus kilétét, a fiú még azt is elárulta, ki az ügyvédje.

Az ügyben az összekötő Litresits András volt - erre Pócs János fideszes országgyűlési képviselő mutatott rá. A politikus elmondta: az ügyvéd nem csak Bangó Sándor és a Tisza Párt között volt a kapocs, hanem felkészítette a fiút nyilatkozataira és elkísérte őt az interjúkra. Litresits András nem kívánt nyilatkozni a HírTV kérdéseire, azt azonban leszögezte, hogy rágalmazás miatt feljelentést fog tenni Pócs János és Panyi Miklós képviselők ellen. Az ügyvéd azt is kikérte magának, hogy ebben az esetben ő nem közszereplő. Pócs János a Monitor című műsorunkban azonban rámutatott: Litresits András ebben a témában többször is nyilatkozott már.

Ha nem tudják megmondani, hogy ki az a Zsolti bácsi, akkor viseljék a politikai és jogi következményeket - szögezte le Szűcs Gábor. A Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: az egyik legsúlyosabb és leggusztustalanabb bűncselekménnyel vádoltak meg egy embert, és a vádakat úgy tűnik, nem tudják bebizonyítani. Az ügyben Pócs János fideszes képviselő feljelentést tett, azt az ügyészség soron kívüli eljárásban vizsgálja.