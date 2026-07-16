Elmarad a Tisza Párt idei ellen-Tusványosa

Még tavaly augusztusban ismerte el Magyar Péter, hogy a várakozásokhoz képest kevesen jelentek meg a Tisza Párt erdélyi, nagyadorjáni találkozóján. Az azóta már nem elérhető felvételen azt lehet hallani, hogy a pártelnök arra kéri videósait, hogy ne készítsenek olyan felvételeket, amelyeken kevés ember látszódik. Beszéde elején azonban úgy próbálta beállítani a helyzetet Magyar Péter, mintha sokan mentek volna el az eseményre. A rendezvényre egyébként a HírTV és Magyar Nemzet stábját be sem engedték.

A Tisza Párt idei homoródi ellen-Tusványosa sem a tömegről fog szólni. A szervezők bejegyzéséből az derült ki, hogy az idei tábort meg sem fogják rendezni. Azzal magyarázták a döntést, hogy a szervezés során akadályokba ütköztek, illetve a helyszín körül kialakult konfliktusok, az egyre erősödő politikai feszültség, a támogatások elmaradása és a szerintük őket érő politikai nyomásgyakorlás miatt nem tudták garantálni a tábor biztonságos lebonyolítását, amire egyébként más véleményen lévő politikusok nem is kaptak meghívást.

Nemrég Magyar Péter nehezményezte, hogy őt idén nem hívták meg a tusnádfürdői rendezvényre. Bár a miniszterelnök nem kapott meghívást, azonban kormánya számos tagját vitára hívták. Az idei Tusványost jövő héten július 21-26. között tartják meg a székelyföldi Tusnádfürdőn, ahol a hagyományokhoz híven Orbán Viktor, a Fidesz elnöke lesz a főszónok.