2025-ben több mint 7 milliárd euró értékű új beruházásról születtek megállapodások, amelyeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterként közvetített.

Szijjártó Péter szerdán közösségi oldalán jelentette be, hogy távozik a magyar politikai életből, lemond a parlamenti mandátumáról és a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként folytatja karrierjét.

Ezzel Szijjártó Péter a legmagasabb pozícióban lévő menedzserek egyike lesz a jövőben - reagált a KDNP országgyűlési képviselője. Nacsa Lőrinc úgy véli, akárcsak a politikában, úgy az üzleti életben is a magyar érdekeket képviseli a volt miniszter.

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter lemondására Orbán Viktor is reagált. Úgy fogalmazott: a nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter! Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig egy közleményben jelezte, hogy a párt elnöksége a jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azonban a gratuláció mellett fenyegetni kezdte Szijjártó Pétert. Velkey György azt írta közösségi oldalán, hogy bár a parlamenti mandátumról le lehet mondani, a felelősségről nem. Majd hozzátette: a továbbiakban is folytatják az átvilágításokat a Külügyminisztériumban.