Az ukrán elnök támogatja Serhii Koretskyi miniszterelnök-jelöltségét

Volodimir Zelenszkij a Naftogaz állami vállalatcsoport vezérigazgatóját jelölte miniszterelnöknek, miután váratlanul leváltották Julija Szviridenkót, aki 2025. július 17. óta töltötte be ezt a tisztséget. Szerdán újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Koretsky úr a legalkalmasabb a kormány vezetésére, amelynek elsődleges feladata a közelgő tél katonai és infrastrukturális kezelése lesz az orosz támadásokkal szemben.

Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus gyorsan megoldódhat?

Az amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban arra a kérdésre, hogy lehetséges-e, hogy a háború még az ő hivatali ideje alatt véget érjen, Donald Trump így válaszolt: „Igen, úgy gondolom. Sőt, azt hittem, hogy már korábban véget ér.”

Volodimir Zelenszkij: Célunk egy „Oroszország nélküli Ukrajna”

Az elnök kiemelte az ukrán katonai képességeket. Biztosította, hogy „nincs már olyan hely Oroszország területén, amely az ukrán igazságszolgáltatás hatókörén kívül esne”, és példaként említette a finomítók, a szellemflotta hajói és az orosz katonai infrastruktúra ellen indított támadásokat.