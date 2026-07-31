Agrártrend index: aszály és piaci bizonytalanság nehezíti a gazdálkodók helyzetét

Az elmúlt években egyre látványosabban változik a magyar mezőgazdaság. A gazdálkodóknak ma már nemcsak az aszállyal és a vízhiánnyal kell megküzdeniük, hanem a gyorsan változó gazdasági környezettel is. A szakemberek szerint a klímaváltozás és a világgazdasági folyamatok egyszerre kényszerítik alkalmazkodásra az ágazatot.

A legnagyobb kihívás jelenleg a csapadékhiány. Az Alföld több térségében a kukoricatermesztés egyre bizonytalanabbá válik, mert a növény legfontosabb fejlődési időszakában gyakran nincs elegendő eső. Ez nemcsak a növénytermesztést érinti, hanem az állattenyésztést és az élelmiszeripart is, amelyek hosszú ideje erre az alapanyagra épülnek.

A szakértők szerint már nem az a kérdés, hogy szükség lesz-e változásra, hanem milyen növények válthatják fel a jelenlegi kultúrákat, és milyen beruházásokkal lehet alkalmazkodni az új körülményekhez.

A termelőknek egyszerre kell megőrizniük a jövedelmezőséget és felkészülniük a jövő kihívásaira. Miközben az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, a nemzetközi gazdasági helyzet is újabb bizonytalanságokat hoz. A geopolitikai feszültségek, az energiaárak ingadozása, valamint a sertés- és tejpiac nehézségei tovább növelik a termelők terheit. Emiatt a hatékonyság javítása és a korszerű technológiák alkalmazása egyre fontosabbá válik.

A magyar mezőgazdaság kibocsátásának gerincét adó szántóföldi növénytermesztésben a második negyedévben tovább súlyosbodott a csapadékhiány, amely sok területen eléri a 70-120 millimétert. A változás már most is jól látható a földeken: a korábban biztos termést adó növények egy része egyre nehezebben alkalmazkodik a tartós hőséghez és a csapadékhiányhoz. Emiatt a gazdálkodóknak át kell gondolniuk, mit és milyen technológiával érdemes termeszteni a következő években. A szakemberek szerint a jövő mezőgazdaságának egyszerre kell fenntarthatóbbnak és versenyképesebbnek lennie. Bár a világpiacon jelenleg rendelkezésre áll elegendő élelmiszer, hosszú távon Magyarország számára is stratégiai érdek, hogy minél nagyobb arányban saját termelésből biztosítsa az élelmiszer-alapanyagokat.