Sorra zárnak be a kisebb benzinkutak, a kormány nem tárgyal a demonstrálókkal

Sorra kerülnek veszélybe a kisebb benzinkutak üzemeltetői, a kormány pedig nem hajlandó tárgyalni - jelentette ki a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.

Gépész László elmondta: annak ellenére, hogy hétfő óta tartanak demonstrációkat a Kossuth Lajos téren, eddig semmire nem jutottak - miközben a kisebb töltőállomások sorra zárnak be.

A volt agrárminiszter pedig rámutatott: az idei gyér terméssel együtt a mezőgazdaságok is bajba kerültek az árak miatt, a kormány pedig tétlenül nézi a folyamatot.

