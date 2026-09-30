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Sorra zárnak be a kisebb benzinkutak, a kormány nem tárgyal a demonstrálókkal

Az egyre dráguló üzemanyagok nem csak az autósokat, hanem a kisebb benzinkutakat is fenyegeti.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Sorra kerülnek veszélybe a kisebb benzinkutak üzemeltetői, a kormány pedig nem hajlandó tárgyalni - jelentette ki a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. 

Gépész László elmondta: annak ellenére, hogy hétfő óta tartanak demonstrációkat a Kossuth Lajos téren, eddig semmire nem jutottak - miközben a kisebb töltőállomások sorra zárnak be. 

A volt agrárminiszter pedig rámutatott: az idei gyér terméssel együtt a mezőgazdaságok is bajba kerültek az árak miatt, a kormány pedig tétlenül nézi a folyamatot. 
 

 

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