Közel 600 munkahely szűnik meg az Electrolux jászberényi gyárának bezárásával

Az Electrolux 2026 végéig leállítja jászberényi termelését, a döntés közel 600 munkavállalót érint. A vállalat stagnáló kereslettel, árnyomással és versenyképességi problémákkal indokolta a bezárást, dolgozóinak pedig támogatási programot indított. Palóc André szerint közben a Tisza-kormánynak nincs külön foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, miközben az elmúlt időszak gyárbezárásai már csaknem kétezer állást érintettek. A gyárakat valóban nem a kormány működteti, de amikor százával vesznek el munkahelyek, már nem az a kérdés, ki zárta be a kaput, hanem hogy ki segít azoknak, akik kívül maradtak.