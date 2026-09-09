Megvan a Tisza-diplomácia állatorvosi lova

A Daily Mail szerint magyar tisztviselők kemény hangú levélben követelték vissza III. Károly két lipicai lovát, amelyeket koronázási ajándékként kapott. A londoni magyar nagykövetség később azt közölte, hogy az ügy rendeződött, a lovak pedig maradnak Nagy-Britanniában. Ez önmagában is különös történet. Ha valóban visszakérték őket, mi volt a magyar érdek? Ha pedig félreértés történt, hogyan jutott idáig az ügy? Az állatorvosi ló éppen ezért találó kép: egyetlen apró történetben egyszerre látszik a döntés, a kommunikáció és a következmény problémája.