Orbán Viktor ikonikus filmjelenettel reagált a lipicai lovak körüli vitára

A Daily Mail nemrég arról számolt be, hogy a Tisza-kormány Agrárminisztériuma visszaköveteli a brit király koronázására ajándékozott két lipicai lovat, Nelsont és Ivecót a szilvásváradi ménesbe. Míg a brit lapnak nyilvánuló források szerint az újonnan megválasztott kormány mindezt csak politikai játszmának szánja, Orbán Viktor rövidre zárta a véleményezést: a közösségi oldalán közzétett Üvegtigris-részletben elhangzó „Itt mindenki hülye? – Itt mindenki!” klasszikus dialógussal reagált a diplomáciai hullámokat vető kezdeményezésre.