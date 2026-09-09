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Orbán Viktor ikonikus filmjelenettel reagált a lipicai lovak körüli vitára

A brit királyi családnak ajándékozott lipicai lovak visszakövetelésére reagált Orbán Viktor volt miniszterelnök, aki az Üvegtigris 3 című film egyik jelenetével üzent a politikai akcióba kezdő Tisza-kormánynak.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A Daily Mail nemrég arról számolt be, hogy a Tisza-kormány Agrárminisztériuma visszaköveteli a brit király koronázására ajándékozott két lipicai lovat, Nelsont és Ivecót a szilvásváradi ménesbe. Míg a brit lapnak nyilvánuló források szerint az újonnan megválasztott kormány mindezt csak politikai játszmának szánja, Orbán Viktor rövidre zárta a véleményezést: a közösségi oldalán közzétett Üvegtigris-részletben elhangzó „Itt mindenki hülye? – Itt mindenki!” klasszikus dialógussal reagált a diplomáciai hullámokat vető kezdeményezésre.

 

 

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