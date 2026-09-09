A titkosszolgálat vezetőjének nemcsak pártatlannak kell lennie, annak is kell látszania

Szuvák Attilát zárt bizottsági üléseken hallgatták meg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetői posztjára. A HVG szerint korábban Tisza-aktivistaként vett részt egy Tisza Sziget munkájában, vezetői rutinja pedig korlátozott. A lap azt is állítja, hogy utasítására aktív és volt szolgálati dolgozókról gyűjthettek információt, amit Ruszin-Szendi Romulusz tagadott. Szuvák a sajtó kérdéseire nem adott érdemi választ. Egy titkosszolgálatnál azonban nem elég a jogszerű kinevezés: a politikai függetlenségbe vetett bizalom is nemzetbiztonsági érték.