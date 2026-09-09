Kiemelt videók
undefined

A titkosszolgálat vezetőjének nemcsak pártatlannak kell lennie, annak is kell látszania

A HVG szerint korábban Tisza-aktivistaként segítette a pártot a katonai titkosszolgálat új vezetője, akinek kinevezését zárt ülésen támogatták. Közben megfigyelési vádak is felmerültek vele kapcsolatban.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
Vágólapra másolva!

Szuvák Attilát zárt bizottsági üléseken hallgatták meg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetői posztjára. A HVG szerint korábban Tisza-aktivistaként vett részt egy Tisza Sziget munkájában, vezetői rutinja pedig korlátozott. A lap azt is állítja, hogy utasítására aktív és volt szolgálati dolgozókról gyűjthettek információt, amit Ruszin-Szendi Romulusz tagadott. Szuvák a sajtó kérdéseire nem adott érdemi választ. Egy titkosszolgálatnál azonban nem elég a jogszerű kinevezés: a politikai függetlenségbe vetett bizalom is nemzetbiztonsági érték.

 

 

Továbbiak a témában