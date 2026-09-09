Kettős mércével lehet rendet tenni a Parlamentben, rekordhiánnyal már nehezebb az országban

CIRKUSZ: Hallerné Nagy Anikó fellépését több ellenzéki képviselő lekezelőnek érezte, így ismét arról szólt a vita, meddig terjedhet a hatalom parlamenti fölénye.

KETTŐS MÉRCE: Toroczkai László kitiltása után az ellenzék azt kérdezi, ugyanaz a mérce vonatkozik-e mindenkire, amikor Magyar Péter korábbi sértő megjegyzései nem jártak hasonló következménnyel.

ADÓSRABSZOLGASÁG: Közben a politika falain kívül sokkal makacsabb problémák sorakoznak: rekordhiány, gyárbezárás és 700 forintos gázolaj. A nap legfontosabb kérdése ezért talán nem az, ki kit sértett meg a Parlamentben, hanem az, hogy ki vállalja a felelősséget azért, ami közben az ország gazdaságában történik.