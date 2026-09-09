Egyre több kormányzati döntésnél a következmény világosabb, mint az indok

MOSZKVA: Magyarország tíz orosz diplomatát utasított ki a diplomáciai státusszal összeegyeztethetetlen tevékenységre hivatkozva, de annak konkrét részleteit nem hozták nyilvánosságra. Moszkva kemény választ helyezett kilátásba, majd tíz magyar diplomata kiutasításáról is érkezett hír.

NVVH: Közben tovább nő a zavar Unger Anna kiválasztása körül. A Tisza korábban a „legtöbb pontot” kapó pályázókról beszélt, Hallerné Nagy Anikó viszont később elmondta, hogy nem létezett pontokban kifejezhető objektív rendszer, mert politikai kockázatokat és más szempontokat is mérlegeltek.

AJÁNDÉK LÓNAK: A Daily Mail értesülése szerint a magyar agrártárca visszakérte III. Károlynak ajándékozott két lipicai lovat, miközben a londoni magyar nagykövetség később azt közölte, hogy az ügy rendeződött és az állatok maradnak Windsorban. Hivatalos, részletes indoklás arról, hogy pontosan mi történt, egyelőre nem ismert.