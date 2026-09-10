Alacsony gáztározói szinttel várják az EU-országok a téli időszakot

Egy észak-németországi földalatti gáztározó sem biztos, hogy teljesen megtelik a fűtési szezon előtt. Jelenleg az európai készletek szintje átlagosan 67%-on van, a német is kritikusan alacsony. Ugyanakkor az Európai Bizottság nem aggódik, a szervezet szóvivője augusztus végén azt mondta, nincs közvetlen energiahiány-fenyegetettség.

Az ellátás akadozását alapvetően két dolog befolyásolja: az iráni háború és az orosz gáz fokozatos kivezetése.

A bizottság szóvivőjével ellentétben az energiajogász szerint egyáltalán nem megnyugtató a jelenlegi helyzet. Ezzel összhangban van a német gáz- és hidrogéntárolók üzemeltetőit tömörítő INES szakmai szövetség állásfoglalása, amely szerint legfeljebb 77%-os töltöttséget érhetnek el a november 1-jére kitűzött időpontig – számolt be róla a Reuters hírügynökség. Ez különösen egy, az átlagosnál hidegebb téli időjárás esetén nem lenne elegendő. Az előrejelzés szerint ebben az esetben egyes napokon több mint 25%-al is elmaradhat a rendelkezésre álló mennyiség a kereslettől. Így ha a betárolás üteme nem gyorsul fel számottevően, egy hideg tél rendkívül súlyos helyzetet idézhet elő.

Közben a Kreml szerdán kijelentette, hogy az európai országok maguknak köszönhetik a kialakult helyzetet. A gázárak a múlt héten érték el a 2022 vége óta a legmagasabb szintet, amikor az ukrajnai háború kirobbanásakor az Európai Unió úgy döntött, hogy csökkenti az orosz vezetékes gáz importját.