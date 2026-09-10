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Alacsony gáztározói szinttel várják az EU-országok a téli időszakot

Kritikus szinten van a betárolási időszak végén az Európai Unió gáztartaléka. Egy német szakmai szervezet szerint akár az is elképzelhető, hogy egy hidegebb tél esetén valós hiány alakul ki az energiahordozóból. Bár az Európai Bizottság szerint nincs vészhelyzet, egy magyar szakértő véleménye egybeesik a német szervezet állításával.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: frantic00
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Egy észak-németországi földalatti gáztározó sem biztos, hogy teljesen megtelik a fűtési szezon előtt. Jelenleg az európai készletek szintje átlagosan 67%-on van, a német is kritikusan alacsony. Ugyanakkor az Európai Bizottság nem aggódik, a szervezet szóvivője augusztus végén azt mondta, nincs közvetlen energiahiány-fenyegetettség. 

Az ellátás akadozását alapvetően két dolog befolyásolja: az iráni háború és az orosz gáz fokozatos kivezetése. 

A bizottság szóvivőjével ellentétben az energiajogász szerint egyáltalán nem megnyugtató a jelenlegi helyzet. Ezzel összhangban van a német gáz- és hidrogéntárolók üzemeltetőit tömörítő INES szakmai szövetség állásfoglalása, amely szerint legfeljebb 77%-os töltöttséget érhetnek el a november 1-jére kitűzött időpontig – számolt be róla a Reuters hírügynökség. Ez különösen egy, az átlagosnál hidegebb téli időjárás esetén nem lenne elegendő. Az előrejelzés szerint ebben az esetben egyes napokon több mint 25%-al is elmaradhat a rendelkezésre álló mennyiség a kereslettől. Így ha a betárolás üteme nem gyorsul fel számottevően, egy hideg tél rendkívül súlyos helyzetet idézhet elő.

Közben a Kreml szerdán kijelentette, hogy az európai országok maguknak köszönhetik a kialakult helyzetet. A gázárak a múlt héten érték el a 2022 vége óta a legmagasabb szintet, amikor az ukrajnai háború kirobbanásakor az Európai Unió úgy döntött, hogy csökkenti az orosz vezetékes gáz importját.

 

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