Moszkva sok sikert kíván a magyar-lett energiabarátsághoz

Nemrég elismerte a Tisza-kormány külügyminisztere, hogy a kabinet megalakulása óta még nem egyeztetett az orosz hivatali kollégájával. Orbán Anita kedden pedig bejelentette, hogy 10 orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal.

Az ATV-nek a tárcavezető korábban arról beszélt, hogy a magyar nagykövetség továbbra is működik Moszkvában. Ezzel szemben a külügyminisztérium új vezetése nagyjából egy hete hazarendelte moszkvai nagykövetét, Konkoly Norbertet. Az orosz fővárosban működő magyar nagykövetséget jelenleg Gergics Gábor ügyvivő vezeti. Magyar Péter a választás után még arról beszélt, hogy pragmatikus kapcsolatra törekednek az oroszokkal.

Felelőtlen lépés a 10 orosz diplomata kiutasítása, valamint az, hogy Oroszországgal a magyar külügyminisztérium nem vette még fel a diplomáciai kapcsolatot – fogalmazott Tóth Máté. Az energiajogász szerint Magyarország energiaellátását is veszélyeztetheti az a lépés, amit hazánk legnagyobb energetikai partnere irányában tett a kormány.

Magyar Péter egyszerűen elkezdte lerombolni mindazt, amit elődje, Orbán Viktor elért.

– így reagált az orosz Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke az orosz diplomaták kiutasítására. Vlagyimir Dzsabarov egy korábbi hasonló történettel példálózva azt is jelezte, mi lehet erre a válaszlépés. Arra emlékeztetett, hogy Bulgáriában 2022-ben, amikor kiutasították a diplomatákat és Oroszországot „barátságtalan országnak” nyilvánították, Moszkva válaszul leállította a gázszállításokat.

Az oroszok most pedig újabb üzenetet küldtek a Tisza-kormánynak, miután Orbán Anita a lett külügyminiszterrel folytatott egyeztetéseket egy energetikai együttműködésről.

A budapesti orosz nagykövetség úgy reagált a két tárcavezető találkozójára, hogy sok sikert kívánnak mindkét államnak, és amennyiben a magyar kormány éppen Rigában véli felfedezni új stratégiai energetikai partnerét, úgy kizárólag sok szerencsét tudnak kívánni. A posztban továbbá kiemelték: „Reméljük, hogy gyümölcsöző kooperációjuk eredményeképpen elsőosztályú balti kőolaj és földgáz áramlik majd Magyarországra – a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve.”