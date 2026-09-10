Rekordmagas az üzemanyag ára Magyarországon

A budapesti autósok közül van, akit felháborít és a kormányt hibáztatja, de akadt olyan is, aki már beletörődött abba, hogy egyre mélyebben a zsebébe kell nyúlnia a benzinkutakon a növekvő üzemanyagárak miatt.

A gázolaj átlagára 700 forint felett maradt, miközben egy liter benzin átlagosan már 626 forintba kerül.

A Fidesz országgyűlési képviselője, Hortay Olivér elmondta: még 3 évvel ezelőtt sem volt 700 forint a dízel ára. Magyar Péter hétfőn azt ígérte a Parlamentben, hogy szerdán megoldással állnak elő az üzemanyag drágulás megfékezése érdekében, de a nagy bejelentés egyelőre elmaradt. Palóc André felidézte: Magyar Péter a választási kampány alatt még 480 forintos benzinárat követelt és a védett üzemanyagár bevezetését sürgette. Ehhez képest eltörölte a védett árat és átverte a magyar embereket.

A közösségi oldalán Orbán Viktor is reagált az árak emelkedésére: a Tisza-kormány becsapta az embereket: rekordmagas benzinár, rekordmagas költségvetési hiány és rekordmagas államadósság.