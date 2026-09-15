Ha ez Európa legolcsóbb üzemanyaga, mit kompenzál havi ötezerrel a kormány?

A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a havi ötezer forintos támogatás csak látszatintézkedés, amely nem oldja meg a magas üzemanyagárak problémáját, miközben a globális szereplőket tehermentesíti. Magyar Péter ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy Magyarországon európai összevetésben is kedvezőek az árak. A valódi kérdés ezért az, hogy mit mutatnak a számok: tényleg versenyképesek-e a hazai árak, kik maradnak ki a támogatásból, és ki fizeti végül a drágulás számláját? Erről kérdezzük Hecker Flóriánt, a Világgazdaság újságíróját.