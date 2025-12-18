Dzsihadista fenyegetések mellett készül a karácsonyra Spanyolország

A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából.

A 2004-es madridi terrotámadások óta nem fogtak el annyi dzsihadistát Spanyolországban mint idén: november 1-jéig már 94 letartóztatás történt, és ez a szám biztos, hogy magasabb lesz, mivel az előző hónapban is kaptak el embereket, például azt a férfit is, aki 4 embert késelt meg a nyílt utcán a MAdrid melletti PUente de Vallecasban. Ennek, a romló statisztikának, illetve az Ausztráliában történt, zsidó közösség elleni terrortámadásnak is köze van ahhoz, hogy a spanyol kormány idén fokozott készültséget rendelt el a karácsonyi rendezvényeken, hogy garantálja a lakosság biztonságát. Új intézkedésként a belügyminiszter kötelezővé tette, hogy a rendőrök géppisztolyt vagy más hosszú csövű fegyvert is viseljenek a tömegrendezvényeken, illetve a vásárok és a templomok környékén elsősorban elrettentési céllal, de az is szempont, hogy ha esetleg valamilyen támadás történik, akkor ezekkel lehet a leggyorsabban semlegesíteni a támadókat.