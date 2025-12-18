NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Bod Péter Ákos szerint nehéz lesz visszaszedni a kormány által most meghozott adócsökkentéseket

Bod Péter Ákos szerint nehéz lesz visszaszedni a kormány által most meghozott adócsökkentéseket

A Tisza Párthoz közel álló közgazdász szerint a feszes helyzet, gyors cselekvést vár el majd attól, aki megkapja a feladatot a következő politikai fordulat után.

  1 órája
  Forrás: HírTV
Az adóemelések szükségéről beszélt Bod Péter Ákos december elején. A baloldali közgazdász szerint ugyanis a jelenlegi adórendszer hosszú távon nem fenntartható. Ezt követően pedig egyenesen malacokhoz hasonlította a magyar embereket.  Kedden pedig már azt hangoztatta Bod Péter Ákos, hogy nehéz lesz a következő kormánynak visszaszedni a jelenlegi kormány által hozott adócsökkentéseket. 

 

 

