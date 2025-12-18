Bod Péter Ákos szerint nehéz lesz visszaszedni a kormány által most meghozott adócsökkentéseket

Az adóemelések szükségéről beszélt Bod Péter Ákos december elején. A baloldali közgazdász szerint ugyanis a jelenlegi adórendszer hosszú távon nem fenntartható. Ezt követően pedig egyenesen malacokhoz hasonlította a magyar embereket. Kedden pedig már azt hangoztatta Bod Péter Ákos, hogy nehéz lesz a következő kormánynak visszaszedni a jelenlegi kormány által hozott adócsökkentéseket.