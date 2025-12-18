NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Újabb szaftos botrányba keveredett a francia államfő neje

Heves felháborodást váltott ki Franciaországban egy videó, amelyen Brigitte Macron francia first lady sértő kifejezéssel illeti feministák egy csoportját, akik megzavarták egy korábban nemi erőszakkal vádolt – ám később bizonyíték hiányában felmentett – színész-komikus előadását.

  1 órája
  Forrás: HírTV
Soós Eszter Petronella - adjunktus, Milton Friedman Egyetemen: "Egy olyan előadásról van szó ahol korábban az előadót nemi erőszakkal vádolták, és megszüntették a nyomozást tehát tulajdonképpen az illető az abban a pillanatban amikor megzavarták az előadást nem állt büntetőeljárás hatálya alatt, és hát tulajdonképpen vele viccelődött Brigitte Macron és ebben a kontextusban ugye "mocskos ribancozott" és utalt arra hogy mégiscsak megszakították ezt az előadást egy olyan ember esetében aki akit hát mondjuk úgy hogy a jogrendszer jelenleg még csak gyanúsítottként sem kezel."

 

 

