Újabb szaftos botrányba keveredett a francia államfő neje

Soós Eszter Petronella - adjunktus, Milton Friedman Egyetemen: "Egy olyan előadásról van szó ahol korábban az előadót nemi erőszakkal vádolták, és megszüntették a nyomozást tehát tulajdonképpen az illető az abban a pillanatban amikor megzavarták az előadást nem állt büntetőeljárás hatálya alatt, és hát tulajdonképpen vele viccelődött Brigitte Macron és ebben a kontextusban ugye "mocskos ribancozott" és utalt arra hogy mégiscsak megszakították ezt az előadást egy olyan ember esetében aki akit hát mondjuk úgy hogy a jogrendszer jelenleg még csak gyanúsítottként sem kezel."