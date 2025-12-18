Orbán Balázs: Magyarország nem támogatja az orosz vagyon felhasználását

A háborús pénzügyi készülődés mellett Orbán Balázs arról is beszélt sajtótájékoztatóján, hogy a kormány nem hagyja, hogy a magyar emberek fizessék meg a brüsszeli döntések árát, illetve azt is mondta, hogy az uniós vezetői nem veszik figyelembe a gazdák érdekeit. A miniszterelnök politikai igazgatója arról is szólt sajtótájékoztatóján, hogy szerinte Brüsszelben megszűnt a jogállam, továbbá az EU-csúcs tárgyalásival kapcsolatban arról is beszélt, hogy hosszú napra számít a magyar delegáció, de a magyar álláspont szilárd.