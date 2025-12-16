Ha kell, napokig ott tartja Brüsszelben az európai kormány- és államfőket az Európa Tanács - folytatni akarják Ukrajna finanszírozását

Valódi haladást sikerült elérni a berlini béketárgyalásokon - így értékelte az Európai Bizottság elnöke a hétfőn lezárult egyeztetéseket. Ursula von der Leyen úgy érvelt, hogy az Európai Unió az orosz gazdaság elleni szankciókkal, az orosz vagyon korlátlan ideig történő befagyasztásával és Ukrajna költségvetésének részleges finanszírozásával is támogatja Kijevet.

"Vállaljuk, hogy a következő két évben finanszírozzuk Ukrajna igényeinek kétharmadát, kb. 90 milliárd euró összegben. Ezért döntő fontosságú lesz az Európai Tanács eheti ülése. Természetesen tudjuk, hogy mindez nem mérhető össze azokkal az áldozatokkal, amelyeket az ukrán emberek hoznak, de annyi ideig támogatjuk őket, ameddig csak kell" - mondta az Európai Bizottság elnöke.