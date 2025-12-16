Magyarország beperli az Európai Bíróságot a brüsszeli migrációs bírság miatt

Tuzson Bence: "Teljesen egyértelmű, hogy ugyan jogi indokokra hivatkoznak de politikai okai vannak ennek a bírságnak, ezért ezt meg is támadjuk. A bíróságnak az ítélete több sebből vérzik, egyrészt az indokolása sem megfelelő, nem tartották be a nemzetek egyenjogúságának szabályát sem, hiszen az Európai Unión belül ilyen mértékű bírságot még senkire nem rótt ki a bíróság. Ezért Magyarország pert indít és nagyon határozottak vagyunk ebben az ügyben, illúzióink persze nincsenek, de ettől függetlenül nagyon komolyan neki álltunk ennek a pernek, nemzetközi ügyvédi irodát kértünk fel és végig is fogjuk vinni ezt az eljárást."