Orbán Viktor: Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba

A miniszterelnök közösségi oldalán posztolt a legújabb brüsszeli fejleményekről.

  Hírek
  1 órája
  Forrás: HírTV
Orbán Viktor arra emlékeztetett, hogy a brüsszeli bürokraták közös hitelfelvétellel finanszíroznák Ukrajna következő két éves hadi kiadásait, a kamatokat pedig azoknak is fizetniük kellene, akik nem támogatták a konstrukciót. A kormányfő hangsúlyozta: az unió ezzel a lépéssel végleg elszalasztaná a háború gyors lezárásának esélyét, a következményeket pedig az unokáink is nyögnék. Orbán Viktor gondolatait azzal zárta: Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön az uniós csúcson és a következő években.

 

 

