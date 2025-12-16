Orbán Viktor: Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba

Orbán Viktor arra emlékeztetett, hogy a brüsszeli bürokraták közös hitelfelvétellel finanszíroznák Ukrajna következő két éves hadi kiadásait, a kamatokat pedig azoknak is fizetniük kellene, akik nem támogatták a konstrukciót. A kormányfő hangsúlyozta: az unió ezzel a lépéssel végleg elszalasztaná a háború gyors lezárásának esélyét, a következményeket pedig az unokáink is nyögnék. Orbán Viktor gondolatait azzal zárta: Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön az uniós csúcson és a következő években.